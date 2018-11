Hvis Britta Nielsen fra sin celle i Vestre Fængsel har adgang til et tv, og hun i aften tænder for Kanal 5, får hun sig lidt af en overraskelse.

Her står hendes to døtre - Nadia Samina Hayat og Karina Jamilla Hayat - nemlig frem og »fortæller alt«. Og mor Britta; hun ved ingenting om det.

Det fortæller Peter Secher, der er forsvarsadvokat for Britta Nielsens ældste datter, Karina Jamilla Hayat.

Har pigerne fortalt deres mor, at de står frem?

»Nej.«

Så hun ved det ikke? Det er helt og holdent deres beslutning?

»Det er kun deres beslutning, og de har ikke været i kontakt med deres mor, siden hun blev varetægtsfængslet,« siger Peter Secher til B.T.

Britta Nielsens to døtre - der er henholdsvis 31 og 34 - er begge sigtet i svindelsagen, hvor deres mor er mistænkt for at have begået underslæb for 111 mio. kr.

Begge piger er sigtet for groft hæleri, fordi politiet mener, at de har modtaget penge, som, de godt vidste, kom fra morens påståede millionsvindel.

Peter Secher forklarer til B.T., at de to kvinder i aften har valgt at stå frem og »fortælle alt«, fordi der er brug for, at der komme flere nuancer på bordet, som han siger:

»På et eller andet tidspunkt, når man har været udsat for tilstrækkeligt mange beskyldninger, og hele pressen dækker det som om, man er skyldig, får man et behov for at stå frem. Så kan det ikke nytte noget, at man forsøger at gemme sig længere,« lyder det fra Peter Secher, der forklarer, at det bliver døtrenes eneste interview.

Hele interviewet med Nadia Samina Hayat og Karina Jamilla Hayat kan ses i aften på Kanal 5 kl. 21.00.