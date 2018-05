Britta Pedersen mistede sin 21-årige søn, Kasper, i en trafikulykke i forrige uge. Nu har hun modtaget et anonymt brev, hvor familien i hadske vendinger bliver angrebet for at skrive om deres afdøde søn på Facebook.

'Hvor længe har I tænkt jer at bruge et dødsfald til at få 'likes', hjerter eller medfølelse. Vi er mange, der synes, det er usmageligt, at I bruger jeres afdøde søn til at få lidt opmærksomhed,' skriver den anonyme i brevet, der er underskrevet 'jeres venner'.

Broren til den afdøde Kasper Pedersen, Daniel, blev så rasende, at han lavede en Facebook-opdatering, hvor han delte brevet.

»Det her er så usmageligt, som noget kan være! At du ikke engang tør at skrive, hvem det er fra, og at du vælger at skrive på andres vegne og kalder jer selv for venner??!!! Hvad f*ck er det for en opførsel? Hvem fanden har opdraget sådan en idiot!!!,« skriver Daniel Pedersen i opdateringen, som du kan se herunder, hvor du også kan læse hele det anonyme brev.

'Jeg blev vred'

Over for Jydske Vestkysten uddyber storebroren Daniel Pedersen, hvorfor brevet gik ham så meget på.

»Min mor tog det relativt pænt, men jeg blev vred. Hvordan kan man finde på at sparke til en, der ligger ned,« siger Daniel Pedersen til Jydske Vestkysten.

I brevet mener de anonyme, at familien ikke burde dele så mange oplysninger om blandt andet Kasper Pedersens begravelse på Facebook.

'Vågn dog op, og lad være med at lave så stort et arrangement ud af en begravelse... måske kan I ride på 'åh, hvor er det synd for os'-bølgen. I må have et meget lille selvværd. Håber ikke, jeres søn kan se, alt det polemik I har skrevet,' skriver de i brevet.

Det er Daniel Pedersen, der står bag opslagene om blandt andet Kasper Pedersens bisættelse og mindehøjtidelighed. Han mener dog, at det er naturligt, at de deler informationen på Facebook, da Kasper Pedersen var en ung mand, der brugte det sociale medie meget.

Rystede venner og bekendte

Daniel Pedersens opslag har fået knap 250 delinger og 400 likes.

I kommentarfeltet er flere rystede over, at nogen kan finde på at sende sådan et brev.

Kasper Pedersen blev bisat 4. maj i Uge Kirke i Sønderjylland.