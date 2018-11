Ved du noget om sagen? Var du ombord på samme fly som Britta Nielsen? I så fald vil vi meget gerne høre fra dig. Send til bowe@bt.dk eller 1929@bt.dk - Tak!

Den svindelsigtede Britta Nielsen er fredag kort før klokken 13 landet i Københavns Lufthavn. Det skriver Bagmandspolitiet på Twitter.

Britta Nielsen ankom med et fly fra Quatar Airways og blev herefter eskorteret ind i terminalen af flere uniformerede betjente.

På Twitter skriver Bagmandspolitiet, der var med under anholdelsen af Britta Nielsen i Sydafrika, at de også har den 38-årige mand - der ligeledes er sigtet i sagen - i deres varetægt.

Den 64-årige hovedmistænkte er landet i Danmark og er i vores varetægt. Det samme gælder for den mandlige sigtede #anklager — SØIK (@AnklagerSOIK) November 9, 2018

B.T. har fredag været i telefonisk kontakt med anklagemyndigheden, og de bekræfter, at Britta Nielsen er i deres varetægt på dansk jord.

De ønsker dog ikke på nuværende tidspunkt oplyse nærmere. Herunder hvornår Britta Nielsen skal fremstilles i grundlovsforhør.

Britta Nielsen, som er mistænkt for at svindle den danske stat for mindst 111 mio. kr., blev i går ved en sydafrikansk domstol udleveret til Danmark til retsforfølgelse.

Når Britta Nielsen nu har sat sine fødder på dansk jord, skal hun stilles for en dommer inden for 24 timer.

Forsvarsadvokat for Britta Nielsen Nima Nabipour ved Københavns byret på dagen, hvor svindelmistænkte Britta Nielsen (Anna Britta Troelsgaard Nielsen) forventes at lande i Danmark, fredag den 9. november 2018. Foto: Ritzau Scanpix/Philip Davali Foto: Philip Davali Vis mere Forsvarsadvokat for Britta Nielsen Nima Nabipour ved Københavns byret på dagen, hvor svindelmistænkte Britta Nielsen (Anna Britta Troelsgaard Nielsen) forventes at lande i Danmark, fredag den 9. november 2018. Foto: Ritzau Scanpix/Philip Davali Foto: Philip Davali

Hvornår, dette sker, er endnu uvist. B.T. har flere gange forgæves forsøgt at få en kommentar fra Britta Nielsens advokat Nima Nabipour.

Uden foran dommervagten ved Københavns byret står B.T.s udsendte, og han fortæller, hvordan en mindre skare repræsentanter fra den danske presse allerede er mødt op.

»Lige nu er det fortsat uklart, om Britta Nielsen bliver kørt direkte til dommervagten eller et andet sted hen først. Anklagemyndigheden har jo 24 timer, før hun skal fremstilles i grundlovsforhør, så det er ikke til at sige, hvad der skal ske lige nu, siger B.T.s udsendte.

Britta Nielsen er igennem en periode på 16 år mistænkt for at overføre i alt 111 mio. kroner i tilskudsmidler til sine egne private konti.

Herrunder ses en detaljeret opgørelse over, hvor meget hun har overført hvert år:

Så mange millioner kroner har Britta Nielsen ifølge Børne- og Socialministeriet hvert år i årene 2002-2018 overført til sin egen konto. Kilde: Socialstyrelsen Vis mere Så mange millioner kroner har Britta Nielsen ifølge Børne- og Socialministeriet hvert år i årene 2002-2018 overført til sin egen konto. Kilde: Socialstyrelsen

