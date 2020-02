Med et forstenet udtryk i ansigtet viste Britta Nielsen hverken glæde eller sorg, da hun tirsdag eftermiddag modtog sin dom på seks år og seks måneders fængsel.

Hun satte sig roligt ned, lagde det venstre ben over det højre, placerede hænderne i skødet og lyttede til dommerens begrundelse for straffen:

Særligt beløbet for svindlen, 117 millioner kroner, havde domsmandsretten i Københavns Byret lagt vægt på.

Samt at pengene, som Britta Nielsen i en periode på hele 25 år overførte fra Socialstyrelsen til sig selv, skulle være gået til socialt udsatte.

Efter et par minutters betænkningstid i et baglokale valgte den 65-årige kvinde at tage imod straffen.

Hun har de sidste 15 måneder siddet varetægtsfængslet. De måneder bliver altså fratrukket afsoningstiden på seks år og seks måneder.

Eftersom man normalt kan blive prøveløsladt, når man har udstået totredjedele af sin straf, kan Britta Nielsen være ude af fængslet om tre års tid.

Dog kun hvis anklagemyndigheden ikke anker dommen.

Hovedpersonen var tilfreds og lettet over dommen, forklarede hendes forsvarsadvokat Nima Nabipour.

»Jeg tror, det er en lettelse for Britta, at sagen er overstået. I og med vi modtager dommen, så er det et udtryk for, at min klient er tilfreds med dommen. Vi er lettede,« siger Nima Nabipour.

Iført en sort trøje ud over en blå bluse, sorte bukser og sorte støvletter gik hun sammen med fængselsbetjentene ud af retslokalet.

Dermed blev der sat et foreløbigt punktum i en af danmarkshistoriens mest spektakulære svindelsager.

Sagen har fået stor opmærksomhed, fordi Britta Nielsen og hendes tre børn har levet et liv i luksus.

Pressen har afdækket, hvordan Britta Nielsen har brugt millioner på heste, dyre biler, en ødegård i Sverige samt på ejendomme, ædelsten og luksusferier i Sydafrika.

De to anklagere Kia Reumert og Lisbeth Jørgensen har 14 dages betænkningstid til at overveje, om de vil anke sagen til Østre Landsret.

Umiddelbart virker det ikke, som om det er planen. Selv om anklagerne ikke fik deres ønske om mindst otte års fængsel opfyldt, var de tilfredse med dommen.

»Det er en meget streng dom. Den lander på fuldstændig samme hylde som andre sager om den groveste økonomiske kriminalitet,« siger Lisbeth Jørgensen.

Anklagerne mener, at retten har godtaget alle de argumenter, de fremlagde. Blandt andet, at Britta Nielsen har skadet befolkningens tillid til det offentlige.

»Tillid er en fuldstændig fundamental del af vores kultur og den måde, vores samfund er indrettet på,« siger anklager Kia Reumert.

Om kort tid venter anden del af sagen, når Britta Nielsens tre børn skal for retten 3. marts.

De er tiltalt for groft hæleri.

Til sammen har de ifølge anklagen modtaget 51 millioner kroner af deres mor. Penge, der blandt andet gik til heste, biler og på et liv i luksus i Sydafrika.

Sønnen er desuden tiltalt for at være i besiddelse af børneporno.

Det er kun lykkedes politiet og kurator Boris Frederiksen at finde værdier for fem millioner kroner ud af de 117 millioner kroner, som Britta Nielsen har overført til sig selv.