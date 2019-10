Britta Nielsen har torsdag erkendt sig delvist skyldig i anklagerne mod hende.

Det kunne hendes forsvarer, Nima Nabipour, meddele retten, da sagen mod den svindeltiltalte Britta Nielsen begyndte.

»Jeg vil behandle vores stillingtagen samlet. Vi kan meddele, at der erkendes at være foretaget transaktioner fra Socialstyrelsen til egne konti, dog således, at der ikke kan erkendes årstallet 93 til 2018. Det er ikke en benægtelse som sådan, men hvis man skal erkende noget, skal man kunne huske de eksakte beløb eller de enkelte transaktioner. Derfor bliver det en delvis erkendelse,« lød det fra Nima Nabipour.

»Vedr. forhold 3 kan min klient erkende, men også her er der uvished omkring perioden og beløbets størrelse. Forhold 4 om dokumentfalsk kan erkendes, men ikke at det har været af særlig grov beskaffenhed.«

Hidtil har offentligheden ikke haft kendskab til, hvordan den svindelsmistænkte Britta Nielsen forholdt sig til det 15 sider lange anklageskrift, der udgør sagen imod hende.

Hendes advokat, Nima Nabipour, har ellers flere gange oplyst til B.T., at man forventede at melde Britta Nielsens stillingtagen til anklageskriftet ud en måneds tid før, sagen startede. Men i takt med, at retssagen mod hans klient kom nærmere, blev det udskudt.

Mandag oplyste Nima Nabipour så, at man først ved sagens indledning vil oplyse, hvordan Britta Nielsen forholder sig til anklagerne, og det har vi således fået svar på nu.

Inden sagen begyndte torsdag formiddag, kom det frem, at anklageren vil have en paragraf i brug, der kan hæve straffen til Britta Nielsen, hvis hun skulle ende med at blive kendt skyldig.

Ifølge Ritzau er der tale om den særlige paragraf 88, som kan øge straffen ved 'særdeles skærpende omstændigheder'.

Straframmen – den maksimale straf – for særligt groft bedrageri er på otte år. Men paragraf 88 kan hæve den med det halve, dermed til 12 år.

Tidligere er den særlige paragraf 88 brugt i de to hårdeste domme om økonomisk kriminalitet i Danmark.

Den blev brugt, da stifteren af lysvirksomheden Hesalight, Lars Nørholt, i januar blev idømt syv års fængsel for bedrageri for 351 millioner kroner.

Desuden blev den brugt imod Stein Bagger, der i 2009 fik syv års fængsel, da han tilstod svindel for over 800 millioner kroner i IT Factory, som endte med at gå konkurs. Han samarbejdede med politiet om sagen og fik derfor nedsat straf.

Britta Nielsens advokat, Nima Nabipour, mener imidlertid ikke, at den særlige paragraf kan tages i brug i dette tilfælde.

»Spørgsmålet om forhold 88: Her vil forsvarets principale påstand være, at påstanden afvises,« sagde Nima Nabipour ved torsdagens retsmøde, og han mener således ikke, at Britta Nielsens kriminalitet har været så grov, at straffen kan forhøjes med indtil det halve.

Britta Nielsen er tiltalt for gennem 25 år via sit arbejde i Socialstyrelsen at have flyttet millionbeløb i form af offentlige tilskudsmidler til sine egne konti. I alt løber svindlen ifølge anklageskriftet op i knap 117 millioner kroner.