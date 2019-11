Den ottende retsdag i sagen mod den svindelmistænkte Britta Nielsen blev fuld af drama i Københavns Byret.

Flere gange brød Britta Nielsen sammen, og tårerne trillede under grådkvalte forklaringer.

Det skete blandt andet, da hun fredag formiddag igen indtog vidneskranken og fortalte om den dag, hvor hun blev anholdt i Sydafrika 5. november 2018.

Hun var i sin sydafrikanske lejlighed, da det bankede på døren.

»Da jeg åbner, vælter der en masse folk ind. En af dem præsenterer sig og siger, at han har været på jagt efter mig,« forklarede Britta Nielsen.

»Der er travlt. Folk løber rundt, og der er et stor virvar. Den danske betjent trækker mig til side, og han siger, at der er undersøgelser i gang. Så han vil anbefale mig, at jeg samarbejder så meget som mulighed,« uddybede hun og fortalte, at hun følte sig som en 'marionet' under tiden i Sydafrika.

»Jeg bliver nervøs, og jeg får en følelse af, at jeg er en udstillingsdukke - som et dyr, man bare skal kigge på,« sagde Britta Nielsen om dagene i en sydafrikansk retssal.

Britta Nielsen var synligt berørt af at skulle gennemgå forløbet omkring anholdelsen og de efterfølgende dage.

Britta Nielsen i retten fredag 29. november 2019. Foto: Tegning Anne Gyrite Schütt

Flere gange brød hun sammen, mens stemmen var mættet af gråd.

»Jeg ville bare gerne hjem. Jeg havde ingen interesse i at blive dernede. Jeg ville hjem til mine børn,« sagde Britta Nielsen.

En stor del af hendes frustration gik på, at hun ikke forstod, hvad der foregik omkring sin anholdelse, forklarede Britta Nielsen.

Det skyldtes ikke mindst, at hun efter eget udsagn kun kan skoleengelsk, hvilket ifølge hendes forklaring ikke rækker langt i Sydafrika. Samtidig fik hun ikke adgang til sin danske advokat, Nima Nabipour.

Alt det lagt sammen, forklarede Britta Nielsen, betød, at hun skrev under på en række dokumenter, som hun ikke vidste, hvad betød.

»Jeg forstår dem ikke. Betjenten siger bare, at jeg skal fortælle sandheden,« sagde den grådkvalte tidligere ansatte i Socialstyrelsen.

Efter Britta Nielsens forklaring havde de to anklagere ikke umiddelbart nogen spørgsmål.

Men senere i løbet af retsmødet fremlagde Lisbeth Jørgensen og Kia Reumert redegørelser fra SØIK og Rigsadvokaten. Her fremgik det, at Britta Nielsen ifølge de to instanser forstår engelsk glimrende.

Britta Nielsen med sin forsvarsadvokat Nima Nabipour i retten fredag 29. november 2019. Foto: Tegning Anne Gyrite Schütt

Blandt andet blev det slået fast i redegørelsen fra SØIK at 'Britta Nielsen talte og forstod engelsk uden problemer'.

Ifølge myndighederne var hun bekendt med vilkårene i forbindelse med udleveringen, og hun var i øvrigt helt indforstået med, hvad det havde af konsekvenser. Hun forstod således - ifølge anklagerne - de ting, som de sydafrikanske myndigheder fortalte hende.

Netop spørgsmålet om Britta Nielsens forståelse af udleveringsaftalen kan vise sig at være centralt, når straffen i sidste ende skal udmåles i sagen. Britta Nielsen har erklæret sig delvist skyldig i at have svindlet for 117 mio. kroner.

Det skyldes den såkaldte § 88, der kan lægge 50 procent oven i straffen - som i denne sag er på maksimalt otte år. Dermed risikerer hun op til 12 år i fængsel - afhængigt af hvor meget eller lidt, hun forstod.