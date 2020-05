Hestesporten kan være særdeles dyr. Særligt, hvis man er til dyre heste og eksklusive rideophold.

Det har den svindeldømte Britta Nielsen måttet sande igennem årenes løb.

Da sagen mod hendes børn fortsatte ved Retten i Glostrup tirsdag, kom det frem, at Britta Nielsen tilsyneladende har overført mere end 14 millioner kroner for blandt andet ridestævner og hesteindkøb til det anerkendte tyske stutteri Schockemöhle.

Her dyrkede hendes hæleritiltalte datter Samina Hayat sin interesse for hestesport fra 2008 og nogle få år frem. Det indebar blandt andet, at hun boede på stedet i en længere periode.

Samina Hayat ved et af de foregående retsmøder. Foto: Anne Gyrite Schütt

Alt sammen finansieret af Britta Nielsen.

32-årige Samina Hayat, der er tiltalt for groft hæleri, hævder imidlertid, at hun intet kendte til økonomien bag den dyre 'relation' til det tyske stutteri. Hendes fokus var på hestene.

Men ved dagens retsmøde forklarede en ansat hos Schockemöhle, der var med via en Skype-forbindelse, at han har solgt heste til Samina Hayat og Britta Nielsen.

Derfor ville anklager Lisbeth Jørgensen vide, om han oplyste Samina Hayat om prisen på hestene.

»Jeg mener, at jeg har nævnt priserne for hende. Vi sad med mor og datter sammen. Ellers har hun talt med moren i telefonen, og ellers når hun var kommet hjem,« fortalte det tyske vidne, inden han tilføjede, at det var Britta Nielsen, der altid stod for betalingen.

»Det var sådan, at naturligvis var hun (Samina Hayat, red.) involveret på den måde, at hun var budbringer i forhold til moren, men i sidste ende var det moren, der traf beslutningen om priserne,« forklarede han.

Han tilføjede, at Samina Hayat stort set ikke foretog sig noget i den henseende, uden hun spurgte Britta Nielsen om lov.

Ifølge vidnet var Samina Hayat også til stede ved et af stutteriets store auktioner, hvor der blev solgt heste til en gennemsnitspris på godt to millioner kroner.

Her afgav hun ifølge vidnet et bud på en hest, der endte med at blive solgt for knap tre millioner kroner.

'Hun så aldrig prisen'

Ved tirsdagens retsmøde afgav en anden tidligere ansat hos Schockemöhle også forklaring. Hun arbejdede som bogholder hos stutteriet frem til 2014 og var således ansat i den periode, hvor Samina Hayat også var på stedet.

Kvinden forklarede, at samtlige regninger for Samina Hayats ophold blev betalt af Britta Nielsen.

Men i modsætning til det første vidne forklarede bogholderen, at hun aldrig havde talt med Samina Hayat om, hvad det kostede at bo på stedet, blive trænet af deres trænere og have sin heste stående.

Ingen af de to vidner fandt heller ikke, at der var noget usædvanligt ved Britta Nielsen eller Samina Hayat.

Samina Hayat og hendes søskende er tiltalt for groft hæleri ved at have fået del i de millioner, som Britta Nielsen svindlede sig til i Socialstyrelsen.

Samina Hayat er tiltalt for groft hæleri for cirka 37,2 millioner kroner.

De nægter sig alle skyldige og hævder, at de intet kendskab havde til deres mors svindel. De troede, at Britta Nielsens mange penge kom fra den arv, som deres far havde efterladt sig, har de blandt andet forklaret.