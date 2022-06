Lyt til artiklen

To danskere mistede livet, da skibet MV Scott Carrier kolliderede med skibet Karin Høj i december.

Nu meddeler Københavns Politi, at man har rejst tiltale mod en 30-årig britisk statsborger i sagen.

Kollisionen mellem de to skibe fandt sted 13. december 2021 i Østersøen mellem Bornholm og Ystad.

Ulykken skal være sket vest for Bornholm. Foto: Marinetraffic.com

Den 30-årige brite, som man nu har rejst tiltale mod, blev i første omgang anholdt af svensk politi. Han blev udleveret fra Sverige den 6. februar og har siden siddet varetægtsfængslet i Danmark.

Han var vagthavende styrmand på MV Scot Carrier og er tiltalt for at have sejlet skibet i alkoholpåvirket tilstand.

Derudover er han tiltalt for at sejle videre uden at yde hjælp eller assistance til besætningen på Karin Høj.

Sagen skal behandles i Københavns Byret, og første retsmøde er berammet til den 16. juni. Der ventes at falde dom den 23. juni.