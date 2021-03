47-årig mand kan ikke dømmes for at have dræbt sin hustru på en ferie i Danmark, mener dommer i Manchester.

- Jeg er nået frem til den konklusion, at der i henhold til jura ikke er tilstrækkelige beviser for, hvordan Paula Leeson druknede, til at jeg kan lade jer dømme den tiltalte for drab.

Sådan lød det torsdag i en retssal i Manchester, hvor en 47-årig mand stod tiltalt for at have dræbt sin hustru, Paula Leeson, ved at drukne hende i en swimmingpool under en ferie i Nørre Nebel nord for Varde.

Det skriver medierne BBC og The Guardian.

Dermed afviste dommeren at lade sagen fortsætte. Nævningerne stod ellers til at skulle votere om mandens skyld fredag.

Ifølge Berlingske, der citerer aviserne Manchester Evening News og The Times, var det en dansk retsmediciners forklaring som vidne, der fik sagen mod manden til at kollapse.

I retten forklarede han, at det ikke kunne slås fast, om der var tale om en ulykke eller et drab.

Og selv om dommeren medgav, at det var sandsynligt, at manden havde holdt sin kone under vandet og druknet hende, kunne det ikke afvises, at hun var snublet og druknet.

- Den første af de to muligheder er tydeligvis mere sandsynlig, men det betyder ikke, at et nævningeting på baggrund af de retsmedicinske oplysninger kan være sikre på det, sagde dommere ifølge The Times.

47-årige Paula Leeson blev fundet død i sommerhusområdet Søndervang tirsdag den 6. juni 2017. Parret havde kun været på ferie i tre dage, da kvinden døde.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforskede i første omgang sagen som et mistænkeligt dødsfald. Da efterforskningen tydede på, at der var tale om en drukneulykke, blev sagen henlagt i december 2017.

Men i midten af 2018 blev dansk politi kontaktet af de engelske kolleger, der efterforskede dødsfaldet som en drabssag. Siden har dansk politi hjulpet med efterforskning af sagen i Danmark, oplyste politikredsen sidste år.

Anklagemyndigheden i Manchester rejste tiltale mod manden, og motivet var ifølge anklageren et af de mest velkendte: penge.

- Motivet for at drukne hende var det ældste og mest simple. Det var økonomisk, sagde anklager David McLachlan ved et tidligere retsmøde.

Kvinden, der efterlader sig en søn, var arving til en millionformue. Dette var dansk politi ikke klar over, er det blevet slået fast i forbindelse med retssagen i Manchester.

Manden har hele tiden nægtet sig skyldig.

/ritzau/