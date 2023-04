Lyt til artiklen

Britiske børn er dårligt startet i anden klasse, før de bliver stoppet på gaden og kropsvisiteret af politiet.

Det viser en ny rapport, hvor knap 3000 mindreårige er blevet kropsvisiteret af det britiske politi over en periode på fire år – i 52 procent af tilfældene er det sket, uden at der har været en voksen med kendskab til barnet til stede.

Det skriver Sky News.

»Det er intimiderende og traumatiserende for børnene,« udtaler Dame Rachel, børnekommissær for England, om rapporten.

En rapport, som Dama Rachel selv har krævet udleveret.

Det gjorde hun efter, det kom frem, hvordan en 15-årig sort skolepige i 2020 fejlagtigt blev mistænkt for at have været i besiddelse af cannabis – og derfor kropsvisiteret af to betjente.

I et lukket rum. Alene – og igen uden en relevant voksen til stede.

Pigens familie var efter episoden overbeviste om, at den fejlagtige kropsvisitering handlede om farven på pigens hud.

Og ifølge rapportens resultater, var den mistanke da heller ikke ubegrundet.

Det viste sig nemlig, at hvide børn blot havde halvt så stor sandsynlighed for at blive kropsvisiteret end sorte.

»Ingen burde blive kropsvisiteret på baggrund af race eller etnicitet,« understregede en talsperson fra Home Office (En del af den britiske regering, der er ansvarlig for immigration, sikkerhed og lov og orden, red.) om resultatet.

Sagen om kropsvisitation af børn, primært sorte, kommer desuden i forlængelse af en heftig kritik af Storbrittaniens største politistyrke, Metropolitan Police.

I tirsdags faldt en 363 siders lang rapport om et politi gennemsyret af kvindehad, homofobi og institutionel racisme.

En kritik, der ifølge B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, »rystede hovedstaden ind til benet.«