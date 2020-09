En hold af britiske betjente har i denne uge været i gang med et efterforskningsarbejde i Vestjylland. De prøver nemlig at opklare en formodet drabssag.

De britiske politimænd fra Greater Manchester Police var mere præcist i Nørre Nebel, der ligge syd for Ringkøbing Fjord.

Her undersøger de sagen om en engelsk 47-årig kvinde, der døde under en ferie i Danmark tilbage i 2017. Det skriver JydskeVestkysten.

Det var Syd- og Sønderjyllands Politi der den 6. juni 2017 modtog en anmeldelse klokken 14.26. Anmeldelsen lød på en drukneulykke på en adresse i sommerhusområdet Søndervang.

Dengang blev sagen efterforsket af dansk politi som et mistænkeligt dødsfald, men resultaterne fra efterforskningen indikerede, at der var tale om en en drukneulykke, hvorfor sagen blev henlagt.

Men nu er sagen altså genoptaget af det engelske politi, fordi der er kommet nye afgørende oplysninger i sagen.

Og måske det har svaret sig at genåbne sagen. I april 2020 har engelsk politi i hvert fald anholdt en 46-årig mand og sigtet ham for drab.

Dog er der stadig arbejde at lave, og her har det danske politi assisteret det engelske. De engelske politimænd fik nemlig hjælp af Syd- og Sønderjyllands Politi til at genafhøre en række personer og gennemgå en række beviser i sagen.