24-årig mand med somaliske rødder nægter sig skyldig i at have ladet sig hverve af Islamisk Stat i Syrien.

Esbjerg. Der er britiske tråde til en sag om påstået tilslutning til en terrororganisation, som indledes mandag ved Retten i Esbjerg.

Den tiltalte mand er først i 20'erne. Han har somaliske rødder, har tidligere været bosat i Storbritannien og har finsk pas.

I en periode på cirka 20 måneder skal han have opholdt sig i Syrien, og anklagemyndigheden hævder, at han her lod sig hverve af Islamisk Stat og blev trænet i at håndtere våben.

Hvis dette ikke kan bevises, skal han i stedet dømmes for at have fremmet Islamisk Stats position ved at stå for religiøs undervisning i de områder, som var underlagt Islamisk Stats kontrol, påstår anklagemyndigheden.

Han skal have fungeret som imam og have stået for koranundervisning, hævdes det.

Den tiltalte nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarer, advokat Mette Grith Stage.

- Jeg forventer ikke, at det bliver et bevistema under sagen, om han har opholdt sig i Syrien eller ej, siger advokaten.

I mere end et år har den unge været varetægtsfængslet, og hemmelighedskræmmeriet har været større end i andre sager om tilslutning til Islamisk Stat.

Flere medier har dog rapporteret, at britiske myndigheder har kædet manden sammen med et ekstremistisk netværk, hvor en af deltagerne dræbte 22 og sårede 500 andre ved en popkoncert i Manchester Arena i maj 2017.

Den tiltaltes far skal ifølge en britisk avis have svoret, at han ville slå de personer, der har radikaliseret sønnen, ihjel. I øvrigt har JydskeVestkysten oplyst, at manden under sit ophold i Danmark har skiftet navn.

Oprindeligt blev sagen rejst ved et nævningeting, hvilket vil sige, at anklagemyndigheden lægger op til en straf på mindst fire års fængsel.

Den unge har dog fravalgt en nævningesag. I stedet skal en dommer og to domsmænd, altså lægdommere, afgøre, om han er skyldig eller ej.

Dommen ventes at blive afsagt midt i marts.

