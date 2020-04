En 46-årig britisk mand er sigtet for at have dræbt sin kæreste under en ferie i Danmark for tre år siden.

Da en 47-årig britisk kvinde i sommeren 2017 druknede i Vesterhavet ud for Nørre Nebel, var der ikke tale om en ulykke, men om et drab.

Det mener politiet i Manchester, som har sigtet kvindens daværende kæreste for drab.

Det skriver Greater Manchester Police i en kort pressemeddelelse på sin hjemmeside.

Tirsdag den 6. juni 2017 blev der slået alarm om en drukneulykke ud for Nørre Nebel.

En 47-årig britisk kvinde, der var på ferie med sin kæreste i sommerhusområdet Søndervang, blev bragt i land. Hun blev kort efter erklæret død.

Men noget vakte myndighedernes mistanke, og sammen med dansk politi indledte politiet i Manchester en efterforskning af sagen.

Den har nu næsten tre år senere ført til, at kvindens daværende kæreste, som i dag er 46 år, er blevet sigtet for drabet.

Manden blev mandag fængslet i retsmøde og skulle efter planen fremstilles i retten igen onsdag.

Syd- og Sønderjyllands Politi har til Ekstra Bladet oplyst, at man vil udsende en pressemeddelelse om samarbejdet med det britiske politi. Det er dog endnu ikke sket sidst på eftermiddagen onsdag.

Greater Manchester Police oplyser til eb.dk, at man ikke vil udtale sig om sagen og først vil udsende en ny pressemeddelelse, når der er faldet dom i sagen.

/ritzau/