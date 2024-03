Anthony Mark Patterson opdagede bedrageri med udbytteskat, men fortsatte med at bidrage til det.

Der gik ikke lang tid, efter at han var blevet ansat i Sanjay Shahs selskab, før det gik op for Anthony Mark Patterson, at han var involveret i bedrageri med refusion af udbytteskat.

Det fortæller Patterson i et retsmøde torsdag i Retten i Glostrup. Her har han erkendt at have medvirket til bedrageri for 8,4 milliarder kroner og forsøg på bedrageri for lidt over en halv milliard.

Patterson blev ansat i Sanjay Shahs selskab, Solo Capital, i foråret 2013.

Her fungerede han som en slags mellemmand mellem selskabets ledelse, der ifølge Patterson udtænkte konstruktionen, som skulle få penge ud af den danske statskasse, og forskellige investorer.

- Der var travlt, da jeg startede, og jeg blev kastet lidt ud på dybt vand. I efteråret, da jeg var kommet helt på plads i Solo Capital, og jeg forstod de interne arbejdsgange, blev jeg opmærksom på handelsmønstrene, da vi skulle planlægge handlerne i 2014, siger Patterson i retten.

Her gik det ifølge Patterson selv op for ham, at de investorer, der krævede udbytteskat refunderet af de danske skattemyndigheder, aldrig havde betalt udbytteskat. At der var tale om et lukket handelssystem, der skulle få det til at se ud som om, at forskellige investorer ejede store mængder danske aktier.

Stillede du dengang spørgsmål om, hvad drejede sig om, spurgte anklager Marie Tullin derefter Patterson.

- Ja, men jeg fik at vide, at der var lavet juridiske vurderinger, der understøttede strukturen. Så jeg fortsatte, svarede den 52-årige brite.

Patterson stoppede formelt med at arbejde for Sanjay Shah i Solo Capital i januar 2014, men oprettede derefter et selskab, hvori han arbejdede som konsulent for Shah frem til 2015, hvor bedrageriet blev opdaget.

I forbindelse med sin erkendelse har Patterson sagt, at han tjente 100 millioner kroner på at bistå med bedrageriet med udbytteskat.

- Det var det beløb, Sanjay var villig til at betale mig, siger Patterson i retten.

Her forklarede Patterson ligeledes, at Sanjay Shah havde navngivet Solo Capital således, fordi Shah ville signalere, at han alene ejede og kontrollerede selskabet.

Anthony Mark Patterson var tidligere tiltalt sammen med Sanjay Shah og har længe nægtet sig skyldig. For nylig besluttede Patterson dog sig for at ville tilstå.

Han var tiltalt for medvirken til bedrageri for 8,9 milliarder kroner, så det er en delvis tilståelse, han torsdag er kommet med.

Retssagen mod Sanjay Shah, der også er til stede i torsdagens retsmøde, begynder 11. marts.

/ritzau/