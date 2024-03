Britiske Anthony Mark Patterson har været med til at snyde den danske statskasse for 8,4 milliarder kroner i forbindelse med uberettiget refusion af udbytteskat.

Det har Patterson torsdag erkendt i et retsmøde i Retten i Glostrup.

Derudover erkender han medvirken til forsøg på bedrageri for yderligere lidt over en halv milliard kroner.

Han har været tiltalt for medvirken til bedrageri for 8,9 milliarder kroner, og det er derfor en delvis erkendelse, han er kommet med torsdag.

Den 52-årige brite, der er skaldet, og som torsdag er iført jeans og en mørkeblå sweater, har indtil for nylig nægtet sig skyldig. Han var tidligere tiltalt i samme sag som Sanjay Shah, som Patterson i en årrække arbejdede sammen med, der også er til stede i torsdagens retsmøde.

Men Patterson vendte tidligere i februar på en tallerken og valgte at ville gå til bekendelse.

Patterson har nu erkendt, at han bistod Sanjay Shah i det omfattende bedrageri mod de danske skattemyndigheder. Ifølge ham selv tjente han 100 millioner kroner på det.

De bestod af dokumenter, som fik skattemyndighederne til at tro, at en lang række investorer ejede danske aktier for milliarder af kroner, og at de havde ret til at få udbytteskat refunderet.

Men aktiehandlerne var fiktive, og investorerne havde derfor ikke ret til at få udbytteskat tilbagebetalt.

Sagen om udbytteskat begyndte i 2015, hvor det blev opdaget, at den danske statskasse havde mistet cirka 12,7 milliarder kroner, fordi ukendte bagmænd i flere år havde svindlet med refusion af udbytteskat.

Udbytteskat er den skat, som betales af et udbytte på aktier eller andele i selskaber eller foreninger. Skatten for danske selskaber er på 27 procent, mens selskaber i udlandet ikke skal betale skat af udbyttet af deres aktier.

Guenther Klar blev 2. februar idømt seks års fængsel i den første danske retssag om bedrageriet med udbytteskat. Briten er dømt for at have snydt statskassen for 320 millioner kroner. Klar har anket dommen.

Det er uvist, hvornår der falder dom i tilståelsessagen mod Anthony Mark Patterson, som altså begyndte torsdag formiddag. Der er også planlagt et retsmøde fredag.

Ud over fængselsstraf vil anklagemyndigheden have konfiskeret 134 millioner kroner fra Patterson.

Retssagen mod Sanjay Shah begynder 11. marts.

