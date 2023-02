Lyt til artiklen

Brian Sandbergs bog 'Unåde – Mit liv i Bad Standing' udkom 7. februar.

Men et døgn senere har forlaget trukket den tilbage.

Det oplyser han selv på Facebook.

'Der var sket en beklagelig fejl fra redaktionens side, som lige skulle rettes,' skriver han, men kommer ikke nærmere, hvad fejlen indebærer.

Han understreger dog, at det ikke var fra hans side, fejlen kom.

'Det var for en gangs skyld ikke mig, der lavede balladen,' skriver han og oplyser, at bogen dog er at finde som lydbog på Mofibo.

'Jeg beklager, men nu skal I bare høre løs. TAK for støtten, jeg glæder mig til den igen står på hylderne landet over,' runder han opslaget af med at skrive.

