Der er ingen tvivl at spore i stemmen. Han er blevet en lovlydig borger.

Det påstår den tidligere rocker Brian Sandberg, der har byttet livet som toprocker ud med en tilværelse som foredragsholder og forfatter.

Årene som rocker beskriver Sandberg i bogen 'Unåde', der udkommer i næste uge. Her fortæller den tidligere Hells Angels- og Bandidos-rocker, at han kunne have sendt ti personer i fængsel på livstid, hvis han havde stukket sine brødre tilbage i sine rockerdage.

Men det vil Sandberg stadig ikke den dag i dag. Det fortæller han i B.T.s podcast 'På Fersk Gerning'.

Du har tidligere sagt, at du angrer meget af dit tidligere liv. Ville det ikke være bedre at vidne end at angre?

»Jo, men så ville jeg heller ikke kunne se min familie mere. Det er den vægtskål, jeg vejer op, og jeg har mere lyst til at leve mit liv. Det, der er tilbage af det,« siger Brian Sandberg.

Ligeledes er eksrockeren heller ikke sikker på, om han ville anmelde det til politiet, hvis han en dag blev overfaldet af nogle af sine tidligere rockerbrødre.

»Det kan jeg ikke svare på,« siger Sandberg i seneste afsnit af 'På Fersk Gerning'.

Vært Dan Bjerregaard forsøger senere hen at få et svar ud af eksrockeren, og her er Brian Sandberg kommet det nærmere.

I bogen 'Unåde' fortæller Brian Sandberg om et langt liv i rockermiljøet. Foto: Lars Bech for People's Vis mere I bogen 'Unåde' fortæller Brian Sandberg om et langt liv i rockermiljøet. Foto: Lars Bech for People's

»Nej, jeg tror sgu ikke, at jeg vil melde noget til politiet. Det ligger for dybt i mig,« siger Sandberg.

Bogen er ifølge hovedpersonen selv den mest ærlige fra hans hånd hidtil.

I Sandbergs foregående bøger har hans tidligere rockerbrødre nemlig læst med, eller siddet med til interviews for at sikre sig, at den tidligere profilerede rocker ikke delte for mange historier eller informationer.

'Unåde' er derimod skrevet af Sandberg selv, og uden nogen censur fra hverken Bandidos eller Hells Angels.

Hvordan Brian Sandberg har det med sin fortid som rocker, og hvorfor han ikke vidner mod sine tidligere rockerbrødre, kan du høre mere om i B.T.s podcast 'På Fersk Gerning', som du kan lytte til herunder eller der, hvor du normalt hører podcast.