Berygtet dansk spekulant, indkøbscentre i Tyskland og andre projekter påførte færøsk bank store tab.

Torshavn. Statens opgør med påstået elendig ledelse i banker er nu nået til Torshavn. Retten på Færøerne lægger mandag lokale til endnu en retssag, og her er det den tidligere ledelse og revision i Eik Banki, som står for skud.

150 millioner kroner lyder kravet fra det statslige selskab Finansiel Stabilitet (FS), som har sagsøgt to daværende direktører, formand og næstformand i bestyrelsen samt den eksterne revision.

Foreløbig er der plottet 102 retsmøder ind i kalenderen, og det er den mest omfattende sag nogensinde i Retten på Færøerne.

Flere advokater fra Danmark skal pendle med fly, og de vil undervejs i den langstrakte proces stille spørgsmål også til vidner fra den sydlige del af kongeriget. Blandt dem er Brian Mikkelsen (K), der var økonomi- og erhvervsminister i 2010 og 2011, og den tidligere direktør i Nationalbanken, Nils Bernstein.

Ligesom i andre retssager om for eksempel Amagerbanken og Roskilde Bank bruger staten ordet "uforsvarlig" som et omkvæd om det, der foregik i Eik Banki, op til tvangsopløsningen i 2011.

Det færøske pengeinstitut havde en meget uregerlig datter i form af Eik Bank Danmark, hvis ledelse også er sagsøgt i en separat sag i Østre Landsret. Her er kravet 250 millioner kroner.

Moderbanken i Torshavn pumpede i alt 150 millioner ind i den danske datterbank i 2010, selv om man på det tidspunkt vidste eller burde have vidst, at datteren ikke længere opfyldte lovens krav om solvens, mener staten.

Men i det hele taget var den samlede investering på 1,2 milliarder kroner i datterbanken uforsvarlig, hævder Finansiel Stabilitet.

Retssagen vil desuden zoome ind på Eik Bankis tab på udlån til fem kunder. 115 millioner kostede det at holde hånden under en færøsk entreprenør, som ville opføre 268 boliger i Torshavn. Men også finansiering af tyske indkøbscentre, et projekt på Rømø med wellnesscenter, golfbane og ferieboliger og en berygtet dansk spekulant gav store tab.

Sidstnævnte, Vagn William Andersen, tidligere læge og hashsmugler, fik støtte til sit projekt Sydporten på 40.000 kvadratmeter, selv om han "end ikke havde bopæl i Danmark", anfører Finansiel Stabilitet.

Banken lod sig lokke af en såkaldt upside-aftale. 40 procent af avancen ville man kunne få, men denne fristelse gjorde banken blind for den enorme risiko, mener statens selskab. Resultatet var et minus på 158 millioner.

En af de sagsøgte er den daværende direktør Peter Marner Jacobsen, der også optræder i retssagen om datterbanken, hvor han var bestyrelsesformand.

Han kræver afvisning eller frifindelse og kritiserer i den forbindelse Finansiel Stabilitets dobbeltrolle. Det var nemlig FS selv, der i sin tid krævede, at Eik Banki stillede garanti og gav den kriseramte datter 50 millioner kroner.

Nu mange år senere kan FS ikke få erstatning af de bankchefer, som efterkom kravet fra FS, påpeger advokat Søren Lundsgaard i et indlæg i sagen.

