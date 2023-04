Lyt til artiklen

En kvinde er kommet til skade i forbindelse med en ulykke ved en svævebane.

Det skriver TV2 Nord.

Kvindens tilstand er ukendt.

Ulykken er sket i forbindelse med, at et bremsekabel knækkede ved en svævebane. Politiet oplyser til TV2 Nord, at kvinden er ramt ind i en jordvold.

Svævebanen ligger i Nørresundby og er med sine 220 meter Nordjyllands længste.

Ifølge TV2 Nord er Arbejdstilsynet tilkaldt for at undersøge de nærmere omstændigheder.

B.T. følger sagen.