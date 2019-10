En kraftig brand er brudt ud i en lejlighed i på Melagervej Lyngby natten til fredag.

Brandvæsenet er rykket talstærkt ud med tre udrykningsenheder, skriver Beredskab Øst på Twitter.

Her kan man også læse, at der er tilskadekomne i forbindelse med branden. Derfor er der også tre ambulancer på stedet.

Der arbejdes lige nu på at få kontrol med den voldsomme brand.

@BeredskabOest er talstærkt tilstede på Melager, hvor der er kraftig brand i en lejlighed. Vi er mødt med 3 udrykningsenheder og ledelsesstøtte. @akutberedskabet er anmodet om 3 ambulancer pga. tilskadekomne på stedet. Vi arbejder intenst på at få branden under kontrol #berosdk — Beredskab Øst (@BeredskabOest) October 4, 2019

Vagtchefen hos Nordsjællands Politi oplyser, at branden endnu er i de tidlige stadier. Derfor er det stadig for tidligt at sige noget om omfanget.

»Jeg kan kun sige, at der er masser af flammer derude, og vi arbejder på stedet. Det har fat i taget, så der er en del flammer,« siger vagtchefen til B.T.

Han ønsker endnu ikke at uddybe Beredskab Øst's udmelding om tilskadekomne.

På Twitter skriver Nordsjællands Politi, at man forventer at være på stedet i nogle timer endnu.

Samtidig opfordrer politiet til, at man finder alternative veje til arbejde, hvis man normalt kører forbi Melagervej.

I en opdatering fra Beredskab Øst på Twitter lyder det, at man nu får hjælp til at bekæmpe den voldsomme brand.

En fjerde udrykningsenhed er sendt af sted - denne er udstyret med en drone, som skal hjælpe til med arbejdet på stedet.

Opdateres ...