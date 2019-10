En større styrke brandbiler er onsdag tidlig aften rykket ud til shoppingcenteret Waterfront Shopping i Hellerup.

Det skyldes meldinger om røglugt i centret. Det skriver Beredskab Øst på Twitter.

Hos Nordsjællands Politi bekræfter man, at man er til stede ved shoppingcentret.

»Det drejer sig om meldinger om røglugt i centeret. Men umiddelbart ikke mere end det,« siger vagtchefen til B.T.

Hos Beredskab Øst skriver man på Twitter, at der er sendt en større styrke af sted. Det behøver ikke nødvendigvis at betyde, at der er tale om en alvorlig sag, forklarer politiets vagtchef.

»Når man har røg i et shoppingcenter, så sender man det mandskab, der skal til. Det er bedre at skulle køre hjem igen, end at have sendt for få,« siger vagtchefen.

