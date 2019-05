En kvinde og en mand mistede lørdag livet i en voldsom brand i Lyngby.

Lørdag formiddag udbrød en kraftig brand i en lejlighed i en etageejendom på Skeltoftevej, og brandvæsenet rykkede ud med en større styrke.

Brandvæsenet beskrev på twitter branden som både 'alvorlig' og 'voldsom', og omkring klokken 12 oplyser Nordsjællands Politi til Ritzau, at to personer er omkommet i branden.

Beredskabet har arbejdet på stedet med fire udrykningsenheder fra tre brandstationer.

Som det fremgår af pressen er 2 personer desværre omkommet. Røgdykkere reddede begge ud, men deres liv stod desværre ikke til at redde. Vi arbejder på stedet noget tid endnu. #berosdk pic.twitter.com/Nh8RKaFqcL — Beredskab Øst (@BeredskabOest) May 11, 2019

I alt 24 brandmænd og 10 brandkøretøjer er på stedet.

Beredskab Øst skriver på Twitter, at det lykkedes røgdykkere at redde de to personer ud af lejligheden.

Desværre stod deres liv ikke til at redde.

Brandvæsenet arbejder stadig på stedet.