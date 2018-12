Nytårsnat er brandfolk i hovedstadsområdet blevet truet til at forlade et område i Albertslund.

Brandfolkene er også blevet beskudt med fyrværkeri i mindst tre tilfælde, mens de var ved at udføre deres arbejde.

»Vi har desværre oplevet igen i år at blive beskudt med fyrværkeri, når vi kommer for at slukke brænde i containere,« siger vagthavende operationschef ved Hovedstadens Beredskab, Jan Kirk-Iversen til B.T.

Blandt andet er brandfolkene blevet beskudt med bomberør og raketter.

Værst gik det for sig, da brandfolkene ankom til Bækgården i Albertslund.

»Vi blev truet til at forlade området af nogle unge mennesker, som fortalte kollegerne, at de 'ikke skulle blande sig',« siger Jan Kirk-Iversen.

Politiet ankom kort efter og fik ro på gemytterne.

Da brandfolkene blev truet til at forlade området, havde de heldigvis nået at udføre deres arbejde og slukke ilden i en container.

»På nuværende tidspunkt har det ikke fået konsekvenser, at vi er blevet generet, mens vi udfører vores arbejde,« siger den vagthavende operationschef.

Også i de to andre tilfælde, hvor brandfolkene blev beskudt, måtte politiet tilkaldes, så betjentene kunne beskytte dem, mens de slukkede brændene.

Efter aftenens og nattens oplevelser har han en opfordring til de mange mennesker, der i disse timer er på gaden for at skyde nytåret ind.

»Jeg vil gerne opfordre folk til at respektere os og lade os udføre vores arbejde. Vi gør det til alles bedste,« siger Jan Kirk-Iversen.