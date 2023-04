Lyt til artiklen

Det kan hurtigt gå helt galt.

Onsdag var et smidt cigaretskod, ifølge TV Midtvest, årsag til en udendørsbrand lidt uden for Thisted, og det får nu brandvæsenet til at advare i påsken.

Til TV Midtvest siger Jesper Madsen, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab:

»Selvom der er frost ude om morgenen, så er det en farlig kombination af, at det er længe siden, det har regnet, samtidig med, at der er vind.«

I Thisted havde en mand smidt et skod, hvilket betød, at et over 150 kvadratmeter stort udendørs areal gik op i røg.

Heldigvis bredte branden sig ikke til bebyggelse.

Danske Beredskaber advarer på Twitter folk, der skal i haven i påsken. Advarslen gælder ukrudtsbrændere.

»Brug ikke ukrudtsbrænder, hvis det er tørt eller blæser,« lyder et af rådene, og borgerne mindes også om altid at have vand i nærheden.