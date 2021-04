Flere alvorlige brande har den seneste tid huseret i Nordsjælland, og det får nu brandvæsenet til at komme med en advarsel til de danske haveejere.

Det er nemlig når danskerne går i haven med ukrudtsbrænderen for at fjerne ukrudt og uønskede planeter, at problemerne opstår. Det skriver TV 2 Lorry.

Er man uforsigtig, kan man nemlig komme til at starte en brand. Seneste skete det i Lillerød, hvor en villa blev totalskadet. Derfor opfordrer Nordsjællands Brandvæsen nu til at haveejere tænker sig godt om:

»Det kan ikke siges nok, hvor vigtigt det er, at man bruger ukrudtsbrænderen med omtanke og sætter sig ind i, hvordan man bruger den korrekt,« siger Carsten Jensen, der er myndighedschef i Nordsjællands Brandvæsen og tilføjer:

»Vi har desværre set flere eksempler på, at det kan gå rigtig galt, hvis man ikke bruger ukrudtsbrænderen med meget stor forsigtighed.«

Helt konkret sker fejlen, fordi mange haveejere tror, at de skal brænde ukrudtet helt væk, men faktisk forholder det sig omvendt.

Fjerner man det fuldstændig, er det nemlig både farligt, men også ineffektivt. For her overlever rødderne ofte. I stedet skal man kun svitse kort, og efter nogle dage vil planten visne og forsvinde.

Men man skal stadig være meget opmærksom på ikke at efterlade gløder.

Også Danske Beredskaber er ude med samme advarsel. De fortæller videre, at tørt og blæsende vejr kan gøre det endnu mere problematisk, fordi en gnist hurtigt kan sprede sig.