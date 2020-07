En to-årig dreng blev ved et uheld låst inde i en bil i Kolding tirsdag eftermiddag.

Det fortæller Sydøstjyllands Politi til B.T.

Brandvæsenet blev tilkaldt for at redde den lille dreng ud af bilen.

»Vi har ikke været på stedet, men brandvæsenet blev tilkaldt, da mor ved et uheld var kommet til at låse sønnen inde,« fortæller vagtchefen.

Indsatsleder ved Trekantområdets Brandvæsen, Ronni Petersen, bekræfter overfor B.T., at moderen var kommet til at glemme bilnøglen inde i bilen.

»Det var en meget stille og rolig redningsaktion, hvor vi slog ruden ind for at få drengen ud af bilen. Det varede et par minutter, så var han ude igen,« fortæller indsatslederen.

»Drengen var lidt ked af det. Men han fik noget at drikke og en brandhjelm på hovedet. Han blev genforenet med mor, far og storebror, og så var han glad igen,« siger Ronni Petersen.