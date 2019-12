Søndag morgen skete det, der ikke måtte ske. En brandmand på opgave blev ramt i ansigtet af fyrværkeri og måtte behandles på skadestuen.

Efter den dramatiske episode tager politiet nu konsekvensen.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Den dramatiske episode fandt sted omkring klokken 06.45 søndag morgen på Esplanaden i Brøndby Strand.

Her var brandvæsenet rykket ud til en brand i et kolonihavehus. Og under arbejdet blev en brandmand ramt i ansigtet af, hvad politiet mistænker var fyrværkeri fra et bomberør.

Efterfølgende måtte den ramte en tur forbi skadestuen, men slap uden alvorlige skader.

Politiet ser dog meget alvorligt på sagen, som de efterforsker efter Straffelovens § 252, der omhandler at forvolde fare for andres liv og førlighed.

Den kan give op til otte års fængsel.

Efter den voldsomme ulykke og de seneste dages dramatiske fyrværkeriballade - blandt andet på Nørrebro i København, men også mange andre steder landet rundt - har Københavns Vestegns Politi nu besluttet, at brandvæsenet skal have yderligere beskyttelse.

Derfor rykker politiet nu med brandvæsenet ud i det omfang, man har mandskab til det. Det sker for at sikre brandfolkenes sikkerhed.

»Det er uacceptabelt og farligt at skyde med fyrværkeri direkte mod andre mennesker – og når man oven i købet skyder på én, som arbejder for at redde andre, er det endnu mere meningsløst,« siger politidirektør Kim Christiansen i en udtalelse.

»I det omfang vi har mulighed for det, kører vi med, når brandvæsenet rykker ud. Det gør vi for at sikre, de kan arbejde og hjælpe andre i ro og fred,« uddyber han.

Politiet er fortsat i gang med at efterforske sagen fra Brøndby Strand.

Det samme gør sig gældende med branden i den kolonihave, som antændte hele situationen.

Hvis man har viden om, hvad der udspillede sig, vil Københavns Vestegns Politi gerne høre nærmere.

De kan kontaktes på 114.