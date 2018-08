Brandmanden Jess Damgaard Andersen hylder de brandfolk, der slukkede branden på Plejecenter Farsøhthus. Han kendte selv en af de ældre, der omkom i branden.

'Godt gået. Bøjer mig i støvet. I fortjener kæmpe ros alle sammen.' Klik her og se mere på localeyes.dk.

Sådan skriver brandmanden Jess Damgaard Andersen i et rørende opslag på Facebook.

Jess Damgaard Andersen havde selv et nært forhold til en af de ældre, der fredag omkom i branden på Plejecenteret Farsøhthus i Allingåbro:

'Min fantastiske reservemor igennem knap 47 år, der på tragisk vis, helt uskyldigt og helt urimeligt blev et af ofrene ved denne brand. Hende jeg har delt sorger og glæder med. Hende, der har lavet grønkålssuppe og jordbærgrød til mig så mange gange, at det ikke kan tælles. Hende der kunne fortælle om livets gang i Allingåbro. Hende der altid ringede til min fødselsdag og ønskede tillykke,' skriver han om den 91-årige afdøde kvinde.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Klokken 17:36 fik Østjyllands Politi anmeldelsen om brand på Plejecenteret. Flere lejligheder udbrændte, to kvinder på 91 og 93 år fra lokalområdet omkom i branden og tre andre blev indlagt. Den ene af de overlevende - en 95-årig kvinde - er fortsat i kritisk tilstand. Årsagen til branden er stadig ukendt, og selv for den garvede brandmand Jess Damgaard Andersen er tragediens omfang ubegribelig:

'Hvordan kunne det gå så galt på et plejehjem. Et sted hvor vores ældre medborgere skal være i trygge hænder. Hvordan kunne det ske. Jeg mangler ord, og prøver at forstå det. Men jeg kan ikke. Ikke engang selv om jeg tager de faglige og rationelle briller på,' skriver han i opslaget på Facebook.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup

Selvom den 91-åriges død efterlader 'et tomrum og et savn' for både ham selv og kvindens nærmeste familie, udsender han alligevel en hyldest til de brandfolk, der rykkede hurtigt ud og bekæmpede ilden.

'Desværre kunne i ikke redde alle, men sikke en indsats I gjorde,' skriver han.



I videoen øverst kan du se teknikere arbejde på plejehjemmet efter branden.

Foto: Bo Amstrup Vis mere Foto: Bo Amstrup