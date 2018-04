Landsret skærper straffen til deltidsbrandmand fra Fjerritslev. Han havde anket med krav om frifindelse.

Aalborg. En tidligere brandmand, der var ansat på deltid, straffes torsdag med fængsel i syv år for en række påsatte brande i området i og omkring Fjerritslev i Nordjylland.

Vestre Landsret har skærpet straffen i forhold til byrettens dom, som lød på fængsel i fem år.

Denne gang er han blevet fundet skyldig i at have sat ild til et hus med stråtækt tag på Thistedvej i Fjerritslev, oplyser nordjyske.dk. Beboeren, en kvinde på 87 år, måtte reddes ud.

Henrik Kjær Christensen var tiltalt for næsten 30 påsatte brande i det lokalområde, hvor han er vokset op.

I byretten blev han i første omgang dog kun fundet skyldig i at have påsat 18 af brandene. Han havde anket dommen og krævede frifindelse i landsretten.

/ritzau/