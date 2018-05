Der er søndag ved middagstid fortsat gang i slukningsarbejdet efter en naturbrand i landets største indlandshede, Randbøl Hede, som ligger mellem Vejle og Billund.

Politiet beder nysgerrige borgere holde sig væk fra området, da det kan forhindre brandvæsnets arbejde, fortæller Jørn Bystrup, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

- Folk, som ikke bor i området, må gerne holde sig væk, for de er kun en hindring for de brandbiler, som arbejder i området. Det besværliggør arbejdet for dem, at de skal igennem nysgerrige folkemængder, siger han.

Branden opstod fredag eftermiddag. Ilden kom under kontrol lørdag, men søndag er der fortsat "mindre brande" i området.

- Vi forventer, at efterslukningen vil pågå mange dage endnu. Vi er fortsat til stede med politi- og brandfolk derude, siger Jørn Bystrup.

Gløder og vind har medført, at der fortsat opstår mindre brande, som bliver slukket løbende af brandstyrkerne på stedet.

Det fortæller Jarl Vagn Hansen, der er beredskabsdirektør ved Trekantbrand, som arbejder for at slukke branden i heden.

- Situationen er sådan set lidt uforandret fra i går. Vi er fortsat i gang med efterslukningen, og det viser sig, at ilden springer lidt op igen i de områder, hvor vi har været. Og så slukker vi igen.

Da indsatsen nu har varet i tre dage, er der behov for, at nyt personale og materiel kan køre til og fra området. Derfor opfordrer han "katastrofe-turister" på cykel og i bil til at blive væk, indtil ilden er slukket.

- Vi kører til og fra området hele tiden. Vejene er ikke så store derude, så vi har ikke behov for, at der kommer ekstra folk ud og holder i området.

- Nu har området igennem lang tid været afspærret, men der har efter min opfattelse været en del mennesker derude. Men decideret at have bremset for slukningen, det oplever jeg ikke, siger Jarl Vagn Hansen.

Der har været brug for et kæmpe mandskab for at slukke branden. Fredag blev det oplyst, at omkring 100 brandfolk var sat på opgaven.

Lørdag fik brandfolk også hjælp af en helikopter fra Forsvaret, som hjalp med at spotte de steder, hvor flammerne blusser op.

Søndag ved middagstid er der omkring 50 brandfolk til stede i Randbøl Hede for at fortsætte slukningsarbejdet, fortæller beredskabsdirektøren.

