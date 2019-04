Der er udbrudt en større brand i kyst- og sommerhusbyen Tisvildeleje. Brandfolk er rykket ud.

Der er opstået en større naturbrand i Tisvildeleje i Nordsjælland.

Det oplyser Frederiksborg Brand og Redning, der skulle have massive styrker på vej, på Twitter.

Brandfolkene er rykket ud til området med flere køretøjer, herunder vandtankvogne.

Klokken 11 er Frederiksborg Brand og Redning ankommet til stedet, hvor det fokuserer på først at sikre de omkringliggende huse mod spredning af branden.

De foreløbige meldinger lyder på, at der skulle være ild i et område på 300 kvadratmeter. Ilden har fat i blandt andet buske, og redningsmandskabet er ved at sikre blandt andet et stråtækt hus fra at blive offer for flammerne.

/ritzau/