Lørdag eftermiddag er der opstået brand i en villa i den nordsjællandske by Smørum.

Adskillige brandfolk kæmper netop nu mod flammerne.

Vagtchef ved Nordsjællands Politi, Søren Bjørnestad, bekræfter over for B.T., at der er en voldsom villabrand i Smørum.

»Jeg ved, der er en masse brandfolk til stede, som kæmper mod branden, og vi (politiet, red.) er også til stede,« siger han.

Vagtchefen ved ikke, om der var nogen mennesker til stede i villaen, da branden brød ud.

Dog kan B.T.'s medarbejder på stedet oplyse lidt mere:

»En kanin er blevet reddet ud, men der var heldigvis ikke nogen hjemme,« fortæller B.T.'s medarbejder på stedet.

Til gengæld tyder det på, at branden vil føre til omfattende materiel skade.

»Villaen er fuldstændig overtændt. Jeg tror ikke, der vil være meget hus tilbage, når branden er slukket,« lyder det fra B.T.'s medarbejder på stedet.

14 brandfolk er i gang med at slukke villabranden.

»Der er tilkaldt assistance fra Gentofte Brandvæsen,« siger han.

Opdateres...