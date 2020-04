En overophedet ovn gav onsdag morgen problemer på jernstøberiet Valdemar Birn i Holstebro i det midt- og vestjyske.

Politi og brandvæsen var i morgentimerne talstærkt til stede på fabrikken, hvor brandfolk kæmpede med at nedkøle ovnen.

»Det er 90 ton flydende jern, der ligger i en ovn, og der er fare for, at det brænder igennem ovnen og kan skade resten af virksomheden.«

Sådan lød det var vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Simon Skelkjær kort efter klokken seks, hvor der var risiko for, at der ville gå ild i loftet.

Hændelse på Vald. Birn jernstøberi med overophedet ovn. Brandvæsen forsøger at køle ovnen ned. Frøjkvej er pt. spærret i begge retninger mellem Ellebækvej og Frøjk Møllevej @politidk — MV-Jyllands Politi (@MVJPoliti) April 8, 2020

Omkring klokken halv ni er det heldigvis anderledes positive nyheder, der lyder fra Holstebro.

»De har fået kontrol på situationen og styr på jernmassen. Der er ikke længere risiko for, at den sætter ild til noget eller breder sig,« siger vagtchef Carsten Henriksen, der har overtaget vagten i politikredsen.

Han tilføjer dog, at brandfolkene fortsat hælder store mængder vand på ovnen, og at det vil de gøre et godt stykke tid endnu.

Det var fabrikken selv, der slog alarm kort før klokken fem onsdag morgen.

Ifølge politiet er ingen personer kommet noget til, og medarbejderne i den del af fabrikken, hvor ovnen er, blev evakueret.

Valdemar Birn ligger op til en større vej i Holstebro og tæt på beboelse, men der var heldigvis på intet tidspunkt fare på færde for naboerne.

Da indsatsen var på sit højeste, havde politiet afspærret et område omkring virksomheden. Det drejede sig om Frøjkvej, hvor Valdemar Birn ligger.

Den afspærring er nu ophævet.