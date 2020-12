Brandfolkene ankom egentlig til ejendommen i den lille by Lancaster nord for Los Angeles for at kigge nærmere på en mulig gaslæk.

I stedet mødte der dem en blodigt syn: I to værelser blev fundet to døde børn – en 12-årig dreng og en 13-årig pige – begge halshuggede.

Ifølge lokale medier som ABC7 er børnenes 34-årige far blevet anholdt som mistænkt for mordene.

Politi fandt desuden yderligere to børn i huset, der ikke var kommet til skade, men de blev alligevel sendt på hospitalet for en sikkerheds skyld.

Det var tidligt fredag morgen, at de to myrdede børn blev fundet. De havde desuden kvæstelser og stiksår over store dele af deres kroppe.

Lancaster-borgmester Rex Parris var i første omgang manden, der bekræftede oplysningerne om, at drengen og pigen var blevet fundet halshuggede.

»Det var et ret brutalt syn,« sagde han siden ifølge Los Angeles Times.

Han gav delvist skylden for massakren på den øjeblikkelige coronakrise, der har ramt USA hårdt.

»Både landets og verdens sociale strukturer er blevet ødelagte, og vi er nu begyndt at se konsekvenserne. Jeg ser, at flere og flere folk føler sig desperate, og det kan kun have ét udfald,« sagde borgmester Rex Parris.

Den anholdte 34-årige far til de to børn var personlig træner, og han beskrives som »pålidelig« og »hårdtarbejde« af sin forsvarsadvokat.

»Tænk på den rareste person, du kender, og gang det med fem. Han arbejdede så hårdt for at forsørge sig selv og familien. Desværre ved vi ikke nok om, hvad der er sket eller ikke sket,« har advokaten Howard Kern sagt.