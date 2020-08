Mandskab er rykket ud til en forureningsulykke i Aabenraa i Sønderjylland.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Derfor er brandvæsen, ambulance og politi rykket ud til posthuset på Jernbanegade i Aabenraa.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger i sagen.

Brandvæsen, ambulance og politi tilstede ved posthuset på Jernbanegade i Aabenraa pga. en forureningsulykke. P.t. ej yderligere. Vagtchefen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) August 6, 2020

Vagtchefen oplyser dog til tv2.dk, at der er tale om et pulverudslip fra en pakke, som har betydet, at personalet har følt ubehag.

Flere ansatte er blevet tilset af en læge, men på nuværende tidspunkt skulle der ikke være tegn på et kriminelt forhold. Medarbejderne er blevet evakueret fra bygningen.

Kort før klokken ti oplyser politiet, at forureningen er sket inde i postbygningen, og at der derfor ikke er risiko for at færdes i området udenfor.

Opdateres...