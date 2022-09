Lyt til artiklen

Siden torsdag i sidste uge har man kæmpet for at slukke branden i en silo ved Studstrupværket-

Nu myndighederne gået fra plan A til den forkerte side af plan B, oplyser Kasper Sønderdahl, beredskabsdirektør i Østjyllands Brandvæsen, til JP Aarhus.

Branden har taget fat i taget på siloen og politiet har fredag eftermiddag besluttet at aktivere en sirenevarsling i området.

Kasper Sønderdahl fortæller også til JP Aarhus, at der nu kommer sort røg fra bygningen. Det er et tegn på, at branden stadig udvikler sig i den forkerte retning.

»Plan a var et køre træpillerne langsomt ud via transportbånd. Plan b var at bruge entreprenørmaskiner. Den mulighed har vi forpasset for indeværende. Vi forventer at få den igen, men vi har ikke mulighed for at inddæmme branden inde i siloen på nuværende tidspunkt,« siger han og fortsætter:

»Der er massiv brandudvikling, og vores port, der gør, at vi kan lukke siloen tæt, er defekt efter den sidste hændelse. Så vi bygger en midlertidig port, og så forventer vi igen at kunne holde branden i skak med nitrogen.«

