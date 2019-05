Flammerne har atter fået fat i et mindre område i Nationalpark Thy, hvor en brand har hærget siden tirsdag.

Branden, der har stået på siden tirsdag i Stenbjerg Klitplantage i Nationalpark Thy, er blusset op igen.

Flammerne har fat i et område på omkring 60 kvadratmeter, oplyser René Kærup, der er chefvagt i Nordjyllands Beredskab.

- Det blæser lidt, og vi vil have branden slået ned så hurtigt som muligt, siger chefvagten.

Beredskabet blev orienteret om, at branden var taget til igen omkring klokken 16 lørdag eftermiddag.

- På meldingen lød det lidt voldsomt, så vi har sendt 20 mand derop, lyder det videre fra René Kærup.

Tirsdag kæmpede 75 brandfolk mod branden i plantagen, der fik fat i omkring 20 hektar af området.

Branden har siden ulmet under overfladen, men tidligere lørdag var beredskabet fortrøstningsfulde omkring forløbet.

- Vi håbede på, at vi var færdige deroppe. Det var også det, vores termiske drone-kameraer viste, når vi undersøgte området.

- Der var ingen røgudvikling, og vi kunne ikke måle temperaturer over 50 grader nogle steder, så pakkede vi sammen, siger René Kærup.

Men ikke længe efter, måtte beredskabet tilbage til området, hvor de lørdag eftermiddag er i gang med slukningsarbejdet.

- Vi er ude i terrænet for at hælde vand på ildebranden. Det er en enorm udfordrende opgave på grund af terrænet deroppe, siger Kærup.

Det er en blanding af blæsten og områdets utæmmede natur, der besværliggør slukningsarbejdet.

Lørdag eftermiddag er det svært for chefvagten at sige, hvornår ilden ventes at være slukket helt.

- Vi bliver deroppe resten af dagen og natten, og så må vi tage en status i morgen tidligt og se, hvordan det står til der, siger René Kærup.

