Natten til søndag måtte politi og brandvæsen rykke ud til seks brande i Herlev. Herunder dagsinstitution der er hårdt medtaget.

Politiet efterforsker lige nu sagen ud fra en mistanke om, at brandene er påsatte og kan hænge sammen. Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

»Det her er alvorligt, tankeløst og farligt. Vi fortsætter med en øget patruljering i byen og har en stor indsats i gang for at komme til bunds i det her og retsforfølge de skyldige,« sige politidirektør Kim Christiansen.

I pressemeddelelsen oplyser politiet videre, at strafferammen for en sådan forbrydelse er op til 10 års fængsel foruden eventuelle erstatningskrav.

Klokken 02:45 kørte politiet talstærkt til Herlev, hvor de hele natten efterforskede brandene. Dette fortsætter de med i samarbejde med Herlev Kommunes gadeplansmedarbejdere.

Københavns Vestegns Politi hører gerne fra vidner, som har set eller hørt noget mistænkeligt i forbindelse med brandene.

Ud over branden på dagsinstitutionen i Kommenhaven gik brandene blandt andet ud over indkøbsvogne, containere og biler.

Brandene skulle være startet mellem midnat og 02.30 søndag nat.