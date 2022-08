Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Flere sovende mennesker var potentielt set i livsfare, da der natten til lørdag blev kastet en brandbombe mod et værtshus i Nordsjælland.

»Vi fik kl. 03.57 anmeldelse om, at der var kastet en molotovcocktail gennem vinduet til Græsted Bodega på Græsted Hovedgade,« oplyser vagtchef David Buch fra Nordsjællands Politi til B.T.

»Efter angrebet med molotovcocktailen opstår der flammer i bodegaen, og brandvæsenet bliver tilkaldt, ligesom ejeren bliver underrettet. På førstesalen over bodegaen lå der fire personer og sov, så vi ser med stor alvor på sagen, selv om ingen mennesker kom noget til,« understreger vagtchefen.

Sagen efterforskes som forsætlig brandstiftelse, og den er nu overgivet til efterforskningsafdelingen.

Der er overvågning på gerningsstedet ved bodegaen, og sammen med andre oplysninger mener politiet umiddelbart at have forholdsvis gode spor at gå efter i det fortsatte opklaringsarbejde.

Forsætlig brandstiftelse er en af de alvorligste bestemmelser i straffeloven, og kan udløse fængsel på livstid, hvis gerningsmanden har været klar over, at handlingen udsætter andres liv for overhængende fare.