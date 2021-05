Kemisk beredskab foretager målinger for at finde ud af, hvad røg fra stålvalseværk består af.

Borgere i og omkring Frederiksværk kan sagtens aflevere børn i institutioner eller skoler og selv tage på arbejde, selv om det betyder, at de skal bevæge sig udenfor.

I området er der røg på grund af en større brand ved Stålvalseværket i Frederiksværk, og den generelle anbefaling er, at man bliver indendørs og lukker vinduer. Desuden bør man slukke for ventilationsanlæg.

Men en lille tur skader altså ikke, lyder det fra politiet mandag morgen.

- Borgerne i området omkring Frederiksværk må gerne bevæge sig udenfor, selv om der er røg over området. Man kan således godt gå ud for at tage på arbejde eller transportere børn i skole, skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

- Længerevarende ophold udendørs i området frarådes dog fortsat, lyder det videre fra politiet.

Det er en større brand ved Stålvalseværket, der sender røg ind over byen. Det er ikke bygningen i sig selv, som brænder, men nogle skrotbunker med blandt andet metalskrot, der er gået ild i.

Et større slukningsarbejde har stået på siden nattens anmeldelse, fortalte vagtchef ved Nordsjællands Politi Daniel Cunneely omkring klokken 05.00.

- Der er blandt andet indsat en båd fra Hundested, som kommer og sprøjter vand fra vandsiden, sagde vagtchefen.

Politiet fik anmeldelsen om branden klokken 01.30 mandag.

Siden har blandt andet det kemiske beredskab arbejdet på at finde ud af, hvad røgen består af - og altså hvor farlig den er. Kort efter klokken 08.00 lyder det så, at røgen ikke udgør en ekstraordinær fare.

- Røg er som udgangspunkt altid sundhedsskadelig, men intet tyder på, at røgen fra branden i Frederiksværk udgør en særlig fare, skriver Nordsjællands Politi på Twitter og tilføjer:

- Vi henstiller dog fortsat til at holde døre og vinduer lukket samt kontakte 1813 ved ubehag eller 112 ved akutte henvendelser.

Det vides ikke, hvordan branden er opstået.

/ritzau/