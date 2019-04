Der driver ikke længere røg ind over Sunds efter en brand på i en lagerhal på en flyveplads ved Herning.

En brand på en flyveplads uden for Herning udviklede tirsdag morgen så kraftig røg, at politiet opfordrede borgere til at blive indendørs.

Branden er opstået i en lagerhal på en svæveflyveplads på Skinderholmvej 25, hvor Herning Svæveflyveklub holder til.

Der er ikke nogen, der er kommet til skade i branden, oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- Brandvæsenet er i gang med slukningsarbejdet, og røgen er aftagende, siger René Pagh.

Derfor kan borgerne i den nærliggende by Sunds ånde lettet op og åbne døre og vinduer igen, lyder meldingen fra vagtchefen omkring klokken 10.30.

Politiet modtog anmeldelsen om branden klokken 09.19 fra en borger, der var kørt forbi stedet og anmeldte det.

Det er endnu ikke muligt for vagtchefen at oplyse, hvad lagerhallen på flyvepladsen bliver brugt til, eller hvordan branden er opstået.

Ifølge TV Midtvest gør også faldskærmsklubben Dropzone Denmark brug af adressen.

/ritzau/