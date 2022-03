Der er udbrudt voldsom brand i et sommerhus med stråtag i Hemmet nær Tarm.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

»Det er overtændt. Det betyder, at det er ude af kontrol. Stråtaget brænder ad pommern til,« siger vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Politiet fik anmeldelsen klokken 08.06. Ejeren af sommerhuset havde konstateret, at der kom gnister op ad skorstenen, efter han havde tændt op i brændeovnen.

»Der kommer gnister op, og det antænder stråtaget,« lyder det fra vagtchefen.

Ejeren forsøgte i første omgang at tage sagen i egen hånd og kravle op på taget for at slukke det, men uden held.

Siden har branden udviklet sig »voldsomt«, og brandfolk kæmper i øjeblikket med at slukke flammerne.

»De gør alt for at redde, hvad der reddes kan,« siger vagtchefen.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne.

Opdateres...