Der er torsdag aften udbrudt en kraftig brand i en bolig med adskillige lejligheder på Landsdommervej i det københavnske nordvestkvarter.

Det fortæller Martin Kjærsgaard, der er operationschef ved Hovedstadens Beredskab.

»Vi har at gøre med en kraftig tagbrand. Vi har evakueret folk fra fire etager,« fortæller han.

Ifølge Københavns Politi er røgudviklingen så voldsom, at beboere i området opfordres til at lukke vinduer og ventilation.

Branden er formentligt opstået på fjerde sal, hvor en elcykel stod til opladning. Og branden har så spredt sig til taget.

»Branden er ikke under kontrol endnu, og vi har ikke helt overblik om, hvorvidt den kan sprede sig. Mig bekendt er der ikke kommet nogen til skade derude,« siger operationschefen, der fortæller, at det kan tage længere tid at slukke branden.

»Nu arbejder vi i første omgang på at få den under kontrol. Vi kommer nok til at være derude i en to tre timer endnu,« siger han.