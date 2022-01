Fredag formiddag rykkede brandfolk ud til ild i en tørretumbler.

Maskinen stod i et toetagers byhus i baggården bag en kendt café på Boulevarden i Aalborg.

»Der var flammer nede i stueetagen og man kunne, der var tryk inde i bygningen. Ilden havde stået lidt, inden den blev opdaget, så den spredte sig til etageadskillelsen mellem stuen og første sal.«

Det forklarer indsatsleder Rene Kortegaard fra Nordjyllands Beredskab til B.T.

Få meter fra den brændende tørretumbler i byhuset ligger en anden bygning, hvori det kendte Café Spiret holder til. Ifølge indsatslederen var det deres depotrum, som tørretumbleren stod i. Men branden fik også andre konsekvenser for spisestedet.

»Strømmen til køkkenet ovre i selve cafeen gik, så de ikke kunne lave mad til deres kunder,« fortæller Rene Kortegaard.

Heldigvis var Nordjyllands Beredskab fremme på få minutter, da alarmen gik klokken 10:47, hvilket formentlig har forhindret branden at brede sig.

»Hele huset var fyldt med røg og ilden var godt i gang med at overtage, men vi nåede at få slukket branden, tids nok til at selve bygningen blev reddet – og inden ilden fik fat i de andre huse i baggården,« siger han.

Ifølge indsatslederen er der sket kraftige brand-, røg- og sodskader i stueetagen, mens der på både første og anden sal er sket røgskader. Ingen mennesker kom dog til skade.

Efter godt en times slukningsarbejde kørte Nordjyllands Beredskab retur til stationen, mens elektrikere og et følgeskade-firma fortsat arbejdede på stedet.