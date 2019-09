En bygningsbrand i Padborg er lige nu skyld i, at flere veje ved den dansk-tyske grænse er spærret.

Der er tale om Industrivej og Toldbodvej, der er spærret i forbindelse med en større brand i området.

De to veje ligger i et industriområde i Padborg.

Ved du noget? Skriv til B.T. på 1929@bt.dk

B.T. har talt med to personer, der befinder sig i området. De fortæller, at politi og brandvæsen er massivt til stede i området, hvor der stiger kraftig, sort røg op over bygningerne.

Ifølge politiet kan der gå en 'rum tid', før de to veje bliver genåbnet.

Det betyder, at politiet opfordrer bilister til at bruge motorvejsovergang ved Frøslev.

Derudover er det meget sparsomt med oplysninger fra politiets side.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at oplyse, hvilken bygning, der er i brand, eller om der er tilskadekomne, lyder meldingen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.