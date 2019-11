Mandag aften kæmpede Hovedstadens Beredskab med at slukke en brand, der var opstået i en diseltank på den lille ø Prøvestenen ved Amager.

16 køretøjer rykkede ud med 45 mand, som skulle slukke ilden.

Det lykkedes efter flere timers arbejde, oplyser Københavns Politi mandag aften omkring klokken 20.50.n.

»Vi er på stedet og rekvirer flere styrker til stedet. Lige nu er det en tank, der brænder, men man ved ikke, hvad det kan ende med,« sagde vagthavende Michael Møller fra Hovedstadens Beredskab.

Vagtchefen oplyste samtidig, at dieseltanken befandt sig på den del af øen, hvor der var mange andre store tanke, der indeholdt brændbare væsker.

»Lige nu er vi ved at gardere os med plan B og C,« siger han og henviser til, at man vil gøre alt for, at ilden ikke spreder sig.

Der var en sirene, som flere beboere uden for øen kunne høre. Derfor blev alarmcentralen bombarderet med opkald fra bekymrede borgere.

'Der er ingen fare. Sirenen er udelukkende relevant for personer der opholder sig på Prøvestenen. Ingen er i fare. Der arbejdes fortsat på at slukke branden,' lød det.