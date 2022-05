Lyt til artiklen

Klokken 12.05 modtog politiet en anmeldelse omkring en brand i en villa i Frederikssund.

Helt bestemt er det på Blødevej.

Det bekræfter Nordsjællands Politi til B.T.

»Der er stadig brand derude og de er i fuld gang med at slukke den,« lyder det fra vagtchefen.

Vagtchefen fortæller yderligere, at man har sat en tidshorisont, og man forventer mindst at være to timer på adressen endnu.

Frederiksborg Brand og Redning oplyser, at folk bedes holde sig væk fra området og give arbejdsro til brandvæsnet.

Branden er angiveligt under kontrol.

Der er ingen melding om personskade.

B.T. følger sagen.