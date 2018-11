Der er mandag eftermiddag opstået en brand på Vestforbrænding i Glostrup.

Det bekræfter vagthavende operationschef Michael Møller hos Hovedstadens Beredskab over for B.T.

»Vi har meldinger, at der er noget ild i en bygning derude. Muligvis har ilden også fat i noget tagkonstruktion,« siger han.

'Vi har melding om kraftig røgudvikling fra taget af Vestforbrændingen. Vi er mødt med en stor styrke og er påbegyndt slukningsarbejde. Nærmere følger,' skriver Hovedstadens Beredskab på Twitter.

#HBeredskab. Branden på Vestforbrændingen er nu under kontrol. Vi fortsætter arbejdet på stedet og er i gang med at kontrollere for mulig brandspredning til den øvrige bygningsdele.

nærmere følger.... — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) November 5, 2018

Michael Møller oplyser, at beredskabet har sendt 10 køretøjer af sted til Vestforbrænding, der ligger i Ejby ved Glostrup.

Ved 15.30-tiden oplyser beredskabet, at branden er under kontrol.

'Vi fortsætter arbejdet på stedet og er i gang med at kontrollere for mulig brandspredning til den øvrige bygningsdele,' skriver han.

Det er uvist, hvad der er gået ild i - men på billeder, som læsere har sendt til B.T., kan man se en voldsom røgudvikling.

#HBeredskab. Vi har melding om kraftig røgudvikling fra taget af Vestforbrændingen. Vi er mødt med en stor styrke og er påbegyndt slukningsarbejde.

Nærmere følger! — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) November 5, 2018

