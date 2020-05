Branden på Strandvejen nord for København udvikler kraftig røg.

Derfor opfordrer politiet folk i området til at gå indenfor og lukke vinduer og døre.

Det skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Onsdag formiddag udbrød der brand i en bygning på Strandvejen i Charlottenlund.

I forbindelse med brand på ovennævnte sted er der fortsat kraftig røgudvikling fra stedet. Vi opfordere derfor beboere syd for brandstedet på Strandvejen ned til Skovhovedvej samt beboere på Skovshoved Terrasse , at gå inden døre samt lukke døre og vinduer. — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) May 13, 2020

Ejendommen ligger tæt på Skovshoved Hotel.

Alle beboere er kommet godt ud af bygningen, og der er ikke fare for, at ilden breder sig.

Røgen giver dog fortsat en del problemer.

Brandvæsenet er massivt til stede, og enheder fra brandstationer i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby hjælper med slukningen.

@BeredskabOest er massivt tilstede ved brand i bygning på Strandvejen, hvor der er brand i taget. Enheder fra st. Gentofte, Gladsaxe og Lyngby er mødt på stedet og igang med slukning. #berosdk pic.twitter.com/m39O2khEGl — Beredskab Øst (@BeredskabOest) May 13, 2020

Strandvejen er spærret ved det område, hvor det brænder.

Bilister henvises til at benytte Kystvejen.

B.T. følger sagen.