Der er udbrudt brand på spillestedet Lille Vega i København, hvor to etager lige nu står i flammer.

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi, som kalder branden 'én af de større'.

»Vi får anmeldelsen klokken 18.14 fra brandvæsenet. Vi ved, at to etager brænder, og der er en mulighed for, at den spreder sig yderligere,« siger Henrik Brix, vagtchef ved Københavns Politi.

Der er ingen meldinger om tilskadekomne på nuværende tidspunkt, forsikrer Henrik Brix.

Enghavevej er spærret i flere timer, melder Københavns Politi. Foto: Byrd / Frank Karlsen.

Udover slukningsarbejdet er beredskabet også i gang med at gennemgå naboejendomme for at sikre sig, at der ikke er sket yderligere skade.

Slukningsarbejdet pågår, og af den grund har Københavns Politi spærret Enghavevej, som er beliggende mellem Istedgade og Matthæusgade. Københavns Politi forventer først at åbne Enghavevej igen om et par timer.

Onsdag aften skulle Lille Vega have dannet ramme om koncerten med Hatari. Koncerten er blevet aflyst som følge af branden. Det skriver Lille Vega på deres hjemmeside.

